Bishop Kettler’s 2020 Faithful Citizenship message

October 1, 2020

Dear brothers and sisters in Christ,

Are you ready to cast your ballot on Election Day, Nov. 3? Some Minnesotans are already participating in early voting.

This election cycle has been especially contentious, and I understand why some people are tempted to tune out from the messiness of today’s politics. But, as Catholics, we need to be engaged in these public conversations because the future of our families, communities and nation depend on it.

Our Catholic faith teaches us that responsible citizenship is a virtue, and participation in political life is a moral obligation. Voting with the aim of protecting human life, promoting human dignity and advancing the common good of all God’s children helps to make the world a better place. It is a way to answer Christ’s command to “love one another” (John 13:34).

Many Catholics look to the Church for guidance in making their voting choices. Some seek strong statements from me or their pastors about whom to vote for or against. But neither I nor your pastors can tell you how to vote. Voting is a decision left to each individual. It should be the culmination of a longer process of education and discernment during which you properly form your conscience so you can make good decisions regarding the public policies and moral issues at stake in the election.

This requires hard work because there are many issues and challenges that demand our attention. But this is where the Church can help. A good place to begin is by reading and reflecting on the U.S. bishops’ document “Forming Consciences for Faithful Citizenship: A Call to Political Responsibility.” This document is updated every four years in the lead-up to the presidential election. It gives a good explanation of Catholic social teaching, what our voting responsibilities are, and the moral dimensions of major issues facing our country.

Forming our consciences properly, as the document outlines, requires a sincere desire to embrace goodness and truth, a willingness to seek this truth by studying Scripture and Church teaching, learning the facts about the choices we face, and then praying and reflecting to discern God’s will. This process reflects the reality that our participation in political life should be influenced by our faith, not the other way around.

Respect for the human dignity of every person, no matter their stage of life, color of their skin or their abilities is at the heart of faithful citizenship. We bishops have identified abortion as a preeminent priority because it is a direct attack on human life. But this doesn’t mean we can ignore other serious threats to human life and dignity, including racism, poverty, the death penalty, threats to the environment, and unjust immigration policies that divide families. Not every issue carries the same moral weight, but many are linked to the “throwaway culture” that Pope Francis asks us to resist and replace with a culture of life, mercy, hope and justice. As voters, we must account for all of these issues and concerns when we cast our ballots.

Our diocese has many voting resources available to assist you in preparing for Election Day. This includes downloadable copies of the “Faithful Citizenship” document in both English and Spanish, parish guidelines for political activity, an election novena, and a host of other resources from the Minnesota Catholic Conference (MCC) and U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB). Links to all of these resources can be found on our diocesan website at www.stcdio.org/faithfulcitizenship. I encourage parishes to download some of these resources and share them with parishioners who might not have access to the internet.

It is important for pastors and parishes to only use voting resources that.are on the diocesan website or otherwise approved by the diocese, MCC or USCCB. Parishes should not authorize the distribution ofpartisan political materials on parish property.

Please demonstrate your Christian values in the way you conduct yourself and your political conversations now and in the future. My hope is that we Catholics can be a leavening influence on the division and polarization so apparent in today’s political climate by being good role models of civility as we talk with our neighbors and fellow parishioners – in person and on social media. I encourage you to join the USCCB’s “Civilize It” campaign and t.ake the civility pledge, which also is available on our website.

These next few weeks are a good time to study or revisit the major issues facing our nation, state and local communities and to reflect on them and the candidates through a Catholic moral lens in preparation for voting. And, please remember, the responsibilities of faithful citizenship don’t end with Election Day. No matter which candidates we vote for, or which ones win or lose, we must continue our ongoing efforts to hold our public officials accountable for protecting life, promoting human dignity and advancing the common good.

Every individual is responsible for making their own voting choices. Please do so thoughtfully and with a properly formed conscience.

Sincerely yours in Christ,

+Donald J. Kettler

Bishop of Saint Cloud

Obispo Kettler: Elección 2020 a través de una lente católica

Octubre 1 del 2020

Elección 2020 a través de una lente católica

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

¿Está listo para emitir su voto el día de las elecciones, el 3 de Noviembre? Algunos habitantes de Minnesota ya están participando en la votación temprana.

Este ciclo electoral ha sido especialmente polémico y entiendo por qué algunas personas se sienten tentadas a desconectarse del desorden de la política actual. Pero, como católicos, debemos participar en estas conversaciones públicas porque el futuro de nuestras familias, comunidades y nación depende de ello.

Nuestra fe católica nos enseña que la ciudadanía responsable es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Votar con el objetivo de proteger la vida humana, promover la dignidad humana y promover el bien común de todos los hijos de Dios ayuda a hacer del mundo un lugar mejor. Es una manera de responder al mandamiento de Cristo de “que se amen los unos a los otros” (Juan 13:34).

Muchos católicos buscan orientación en la Iglesia para tomar sus decisiones de voto. Algunos buscan declaraciones firmes de mí o de sus pastores sobre a quién votar a favor o en contra. Pero ni yo ni sus pastores podemos decirles cómo votar. Votar es una decisión que se deja a cada individuo. Debe ser la culminación de un proceso más largo de educación y discernimiento durante el cual ustedes forman adecuadamente su conciencia para que puedan tomar buenas decisiones sobre las políticas públicas y los temas morales en juego durante y despues de las elecciones. Esto requiere mucho trabajo porque hay muchos problemas y desafíos que exigen nuestra atención. Pero aquí es donde la Iglesia puede ayudar. Un buen lugar para comenzar es leer y reflexionar sobre el documento de los obispos de Estados Unidos, “Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles: un llamado a la responsabilidad política”. Este documento se actualiza cada cuatro años en el período previo a las elecciones presidenciales. Da una buena explicación de la enseñanza social católica, cuáles son nuestras responsabilidades de voto y las dimensiones morales de los principales problemas que enfrenta nuestro país.

La formación adecuada de nuestra conciencia, como se describe en el documento, requiere un deseo sincero de abrazar la bondad y la verdad, la voluntad de buscar esta verdad mediante el estudio de las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, aprender los hechos sobre las decisiones que enfrentamos y luego orar y reflexionar para discernir nuestras decisiones. Este proceso refleja la realidad de que nuestra participación en la vida política debe estar influenciada por nuestra fe y no al revés.

El respeto por la dignidad humana de cada persona, sin importar su etapa de la vida, el color de su piel o sus capacidades, están en el corazón de una ciudadanía fiel. Los obispos hemos identificado el aborto como una prioridad preeminente porque es un ataque directo a la vida humana. Pero esto no significa que podamos ignorar otras amenazas graves a la vida y la dignidad humanas, como el racismo, la pobreza, la pena de muerte, las amenazas al medio ambiente y la inmigración injusta, políticas que dividen a las familias. No todos los temas tienen el mismo peso moral, pero muchos temas están vinculados a la idea de que “ninguna persona es descartable” que el Papa Francisco nos pide que resistamos y reemplacemos por una cultura de vida llena de misericordia, esperanza y justicia para todos. Como votantes, debemos tener en cuenta todos estos problemas e inquietudes cuando emitimos nuestro voto.

Nuestra diócesis tiene muchos recursos de votación disponibles para ayudarlo a prepararse para el día de las elecciones. Esto incluye copias descargables del documento “Ciudadanía fiel” en Inglés y Español, pautas parroquiales para la actividad política, una novena electoral y una serie de otros recursos de la Conferencia Católica de Minnesota (MCC) y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). Los enlaces a todos estos recursos se pueden encontrar en nuestro sitio web diocesano en www.stcdio.org/faithfulcitizenship. Animo a las parroquias a descargar algunos de estos recursos y compartirlos con los feligreses que quizás no tengan acceso a Internet.

Es importante que los párrocos y las parroquias utilicen únicamente los recursos de votación que se encuentran en el sitio web diocesano o que de otra manera hayan sido aprobados por la diócesis, MCC o USCCB. Las parroquias no deben autorizar la distribución de material político partidista en la propiedad parroquial.

Demuestre sus valores cristianos en la forma en que se conduce y en sus conversaciones políticas ahora y en el futuro. Mi esperanza es que los católicos podamos ser una influencia fermentadora de unidad ante la división y polarización tan evidente en el clima político actual al ser buenos modelos de civilidad cuando hablamos con nuestros vecinos y feligreses, en persona y en las redes sociales. Los invito a unirse a la campaña “Civilize It” Somos sal y luz, de la USCCB y hacer el compromiso de civilidad, que también está disponible en nuestro sitio web.

Estas próximas semanas son un buen momento para estudiar o revisar los principales problemas que enfrentan nuestra nación, estado y comunidades locales y para reflexionar sobre ellos y los candidatos a través de una lente moral católica en preparación para la votación. Y recuerden, las responsabilidades de una ciudadanía fiel no terminan con el día de las elecciones. Independientemente de los candidatos por los que votemos, o de cuáles ganen o pierdan, debemos continuar con nuestros esfuerzos continuos para responsabilizar a nuestros funcionarios públicos de proteger la vida, promover la dignidad humana y promover el bien común.

Cada individuo es responsable de tomar sus propias decisiones de voto. Por favor, hágalo con consideración y con una conciencia debidamente formada.

Sinceramente suyo en Cristo,

+ Donald J. Kettler

Obispo de Saint Cloud